Известная синоптика рассказала, какой будет погода в последние дни 2022-го года и удивила, какой «подарок» подготовили атмосферы на Новый Год.

По словам Наталки Диденко, завтра, 29 декабря, Украина будет принадлежать области повышенного атмосферного давления, поэтому осадков не предполагается, пишет Politeka.net.

"Разве что черкнет по крайней севера атмосферный фронт, который обусловит небольшой мокрый снег или дождь в отдельных районах Черниговщины, Сумщины и Киевщины", - добавила Диденко.

Температура воздуха в Украине в ближайшую ночь опустится до небольших "минусов", а днем ​​в четверг составит +3+7 градусов, на юге до +9 градусов, а на северо-востоке и восточных областях будет холоднее всего, а именно - 0+3 градуса.

В Киеве в четверг, 29 декабря, осадки маловероятны. Ночью ожидается 0-2 градуса, днем ​​+1+3 градуса.

«В дальнейшем в Украине будет теплеть и уже днем ​​1 января максимальная температура воздуха будет +5+12 градусов, в восточной части +3+8 градусов», - рассказала Диденко.

Напомним, ранее синоптики предупредили об аномальной погоде.

Также сообщалось, как погода влияет на отключение света - в "Укрэнерго" объяснили ситуацию.

Кроме того, Politeka.net писала, что Украина получила от Германии мощные генераторы – где они будут установлены.