Ведущие экономисты мира и Украины сообщили, какие у них ожидания для Украины на 2023 и 2024 годы, передает "Forbes".
Прогнозы для Украины относительно экономического роста, инфляции, курса доллара и других ключевых макропоказателей составляли, в частности, Goldman Sachs, JPMorgan, Moody’s Analytics, Fitch Ratings и украинские аналитики.
Прогнозы, которые Focus Economics собирала с 22 по 27 ноября, предусматривают 5,1% роста ВВП в 2023-м и 7,8% – в 2024-м.
ВВП Украины должен вернуться к росту в 2023 году. В значительной степени за счет международного финансирования.
«Ключевыми факторами, на которые следует обратить внимание, является ход войны и получение иностранной помощи», – говорится в отчете.
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Среди поддерживающих факторов экономисты выделяют возобновление экспорта зерна.
Инвесткомпания Dragon Capital прогнозирует в следующем году минус 5%. Гендиректор компании Томаш Фиала объяснял это перебоями с электричеством.
Инфляция будет оставаться выше целевого показателя НБУ в 5% по крайней мере до 2027-го, считают экономисты. Причины – повреждение инфраструктуры, падение спроса и предложения и давление на нацвалюту.
Консенсус-прогноз по инфляции от Focus Economics – 29,2% к концу 2022-го, 21% – 2023-го и 10% – 2024-го.
НБУ прогнозирует, что инфляция достигнет 30% на конец 2022 года, а затем замедлится: до 21% в следующем году и 10% – в 2024-м.
Аналитики предполагают, что НБУ будет сохранять фиксированный курс гривны какое-то время для обеспечения финансовой стабильности.
«Плавающий режим, вероятно, будет снова введен, как только позволят экономические условия», – говорится в отчете.
Участники консенсус-группы прогнозируют курс гривны до конца 2023 года на уровне 41,2 грн/$, а в 2024 году – 40,4 грн/$.
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