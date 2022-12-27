Подоляк подчеркнул, что РФв войне против Украины не поможет ни мобилизация, ни угрозы чиновников или сотрудничество с Ираном.

Об этом он написал в Twitter.

"Ни тотальная мобилизация, ни панические поиски снарядов, ни тайные контракты с Ираном, ни лавровские угрозы не помогут... России следует осознать реальность. Украина до конца проведет демилитаризацию России, вышвырнет оккупантов со всех оккупированных территорий. Молча ждите финал", - написал Подоляк.

Ранее сообщалось, глава МИД России Сергей Лавров утверждает - Москва не собирается "бегать за Западом".

"Нужно какое-то время, чтобы избавиться от этих пут западной доллароориентированной, ориентированной на функционирование Западом созданных механизмов мирового развития, обслуживания мировой экономики. Нужно время. Слишком глубоко увязли в эту систему", – сказал Лавров.

Чиновник заверил, мол, в ближайшее время произойдет "серьезное сокращение возможностей Запада рулить в мировой экономике так, как ему хочется".

Напомним, запчасти к военной авиатехнике нашли на львовском рынке, фото: цена несколько сотен миллионов.

Также сообщалось, сколько ракет осталось у РФ, Данилов дал ответ: "Может наскребут на...".

Кроме того, Politeka.net писала, враг сменил тактику: в британской разведке раскрыли новый замысел "вагнеровцев".