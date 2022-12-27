Подоляк подчеркнул, что РФв войне против Украины не поможет ни мобилизация, ни угрозы чиновников или сотрудничество с Ираном.
Об этом он написал в Twitter.
"Ни тотальная мобилизация, ни панические поиски снарядов, ни тайные контракты с Ираном, ни лавровские угрозы не помогут... России следует осознать реальность. Украина до конца проведет демилитаризацию России, вышвырнет оккупантов со всех оккупированных территорий. Молча ждите финал", - написал Подоляк.
Ранее сообщалось, глава МИД России Сергей Лавров утверждает - Москва не собирается "бегать за Западом".
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"Нужно какое-то время, чтобы избавиться от этих пут западной доллароориентированной, ориентированной на функционирование Западом созданных механизмов мирового развития, обслуживания мировой экономики. Нужно время. Слишком глубоко увязли в эту систему", – сказал Лавров.
Чиновник заверил, мол, в ближайшее время произойдет "серьезное сокращение возможностей Запада рулить в мировой экономике так, как ему хочется".
Напомним, запчасти к военной авиатехнике нашли на львовском рынке, фото: цена несколько сотен миллионов.
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