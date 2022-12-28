Неизвестные совершили акт вандализма по отношению к муралу, который посвятили украинской писательнице, поэтессе и переводчице Лесе Украинке.

Неизвестные вандалы в Белграде разрисовали его буквами Z и лозунгами о "нацизме". Об этом проинформировал сербский культурный союз "Крокодил", занимающийся данным муралом.

Известно, что мурал был обрисован тремя буквами Z, которые оккупанты используют как символ агрессии против Украины. Также на мурале были надписи на сербском: "Это Сербия!", "Здесь такому не место!" и "Здесь нацизма нет".

Такие надписи в Союзе, который занимается муралом, назвали довольно неправдоподобными из-за характера этих надписей, поскольку Леся Украинка - признанная в Европе поэтесса и писательница конца XIX - начала ХХ века. Она была политической активисткой и феминисткой, собирательницей народного творчества.

Власти Сербии уже призвали отреагировать на акт вандализма, «который распространяет ненавистнические и праворадикальные сигналы и косвенным образом угрожает безопасности граждан».

Напомним, мурал Леси Украинки в Белграде появился не позднее начала октября 2022 года.

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