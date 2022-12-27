Чтобы не испортить зрение в темноте во время отключения света, следует придерживаться ряда важных правил. Они помогут снизить нагрузку на глаза.

Из-за обстрелов рф объектов энергетической инфраструктуры в Украине продолжаются отключения света. Они влияют на все сферы жизнедеятельности украинцев, включая здоровье. Министерство здравоохранения Украины выпустило памятку, как сохранить зрение во время постоянных отключений электроэнергии. Рекомендациями специалисты поделились в Telegram.

"Поберегите свои глаза. По возможности стройте график так, чтобы работа и обучение были в условиях дневного освещения. Лучше раньше встать и поработать, чем истощать себя и зрение, сидя под фонариком" - говорится в публикации.

Также в министерстве советуют не читать в темноте с телефона или экрана компьютера, поскольку это создает дополнительную нагрузку на глаза. Альтернатива - использовать лампы на батарейках и другие источники освещения.

"Делайте упражнения для глаз и перерывы на отдых. Периодически перемещайте взгляд с близкого предмета на дальний. Это улучшит кровоснабжение глаз и даст возможность отдохнуть. Достаточно 5 минут упражнений каждые 40-60 минут" - рекомендуют врачи.

Сбалансированное питание также играет не последнюю роль в поддержании хорошего зрения. Так, в рационе должны быть овощи, фрукты, ягоды, рыба, орехи, семечки и другие источники омега-3 полиненасыщенных жирных кислот. А вот трансжиры (маргарин, плавленые сырки, полуфабрикаты, фастфуд) лучше не употреблять.

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