С соответствующими тезисами он выступил 25 декабря, Лаврова процитировали пропагандистские СМИ.

"Нужно какое-то время, чтобы избавиться от этих пут западной доллароориентированной, ориентированной на функционирование Западом созданных механизмов мирового развития, обслуживания мировой экономики. Нужно время. Слишком глубоко увязли в эту систему", – сказал Лавров.

Чиновник заверил, мол, в ближайшее время произойдет "серьезное сокращение возможностей Запада рулить в мировой экономике так, как ему хочется".

"Мы, как уже не раз говорили, за Западом бегать не собираемся. И мы будем ориентироваться на тех, кто нас никогда не подводил. И с кем мы иногда очень сложно достигали компромисса, но когда никто никогда никого не обманывал. С Западом все равно наоборот", – сказал Лавров.

По его мнению странам Европы и США "придется договариваться".

А Россия, по словам Лаврова, будет ориентироваться на тех, кто ее "никогда не подводил".

Ранее Служба безопасности Украины задержала преступника, который сотрудничал с российскими оккупантами и навел ракетный удар по школе и больнице в Лимане.

Преступник занимался передачей координат объектов критической инфраструктуры и социальных учреждений на территории Лимана. Данные оккупанты использовали для подготовки и проведения массированных ракетных ударов по городу.

Напомним, запчасти к военной авиатехнике нашли на львовском рынке, фото: цена несколько сотен миллионов.

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