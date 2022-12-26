На этот раз красиво горят склады в Новосибирске площадью около 2 тыс. кв. м.

Сегодня вечером, 26 декабря, стало известно, что в Ленинском районе Новосибирска произошел пожар на складах на 2-й Станционной.

Из-за происшествия была перекрыта дорога.

На данный момент о пострадавших не сообщается. Кадры масштабного пожара появились в Телеграм-каналах. Пожарные обозначили площадь горения: 1800 м², для тушения уже понадобился пожарный поезд.

Очевидцы сообщают, что сначала были слышны взрывы, после чего поднялся дым и разгорелось пламя.

В сети сразу принялись возмущаться россияне:

«Дак взрывы или хлопки?; кто-то инвентаризацию делать не хочет. пожар убытки спишет...; Как ни день, так пожар!; беспилотники?; А рядом ТЭЦ. Опасное соседство; Ждем остальные 12 серий этой новости».

Также на территории торгового центра «Вега» в Краснодарском крае разгорелся крупный пожар. Кадры полыхающего здания появились в Телеграм-Каналах.

Ранее, 15 декабря, в россии самолет загорелся прямо в воздухе.

Борт Ан-12БК совершил экстренную посадку в новосибирском аэропорту «Толмачево».

Также напомним, что 23 октября в Иркутске военный самолет упал на частный двухэтажный дом, вспыхнул пожар.