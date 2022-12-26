Сегодня вечером, 26 декабря, стало известно, что в Ленинском районе Новосибирска произошел пожар на складах на 2-й Станционной.
Из-за происшествия была перекрыта дорога.
На данный момент о пострадавших не сообщается. Кадры масштабного пожара появились в Телеграм-каналах. Пожарные обозначили площадь горения: 1800 м², для тушения уже понадобился пожарный поезд.
Очевидцы сообщают, что сначала были слышны взрывы, после чего поднялся дым и разгорелось пламя.
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В сети сразу принялись возмущаться россияне:
«Дак взрывы или хлопки?; кто-то инвентаризацию делать не хочет. пожар убытки спишет...; Как ни день, так пожар!; беспилотники?; А рядом ТЭЦ. Опасное соседство; Ждем остальные 12 серий этой новости».
Также на территории торгового центра «Вега» в Краснодарском крае разгорелся крупный пожар. Кадры полыхающего здания появились в Телеграм-Каналах.
Ранее, 15 декабря, в россии самолет загорелся прямо в воздухе.
Борт Ан-12БК совершил экстренную посадку в новосибирском аэропорту «Толмачево».
Также напомним, что 23 октября в Иркутске военный самолет упал на частный двухэтажный дом, вспыхнул пожар.