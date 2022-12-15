Как сообщают российские паблики, загорелся военно-транспортный самолет Ан-12БК.
Борт экстренно приземлился в Новосибирске в аэропорту "Толмачево". Огонь вспыхнул в четвёртом двигателе.
Известно, что судно принадлежит корпорации «Иркут».
На снятых очевидцами кадрах видно, как из двигателя вырывается огонь.
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Напомним, ранее стало известно о новом масштабном пожаре в россии. В этот раз огонь вспыхнул на крупнейшем в Восточной Сибири нефтеперерабатывающем заводе в Ангарске.
Пожар начался после взрыва, который был такой силы, что его зафиксировали сейсмографы.
Погибли два человека, еще пятеро пострадали.
Также напомним, что 23 октября в Иркутске военный самолет упал на частный двухэтажный дом, вспыхнул пожар.
В МЧС уточнили, что разбился истребитель Су-30, выполнявший учебный полет. Самолет упал в черте города, в секторе частной застройки.
Ранее, вечером 17 октября, в городе Ейск Краснодарского края россии упал военный самолет Су-34 прямо во дворе многоэтажки.
Огонь перекинулся на жилую девятиэтажку, повредив квартиры. Всего в результате этой авиакатастрофы погибли 15 человек и еще 25 были госпитализированы с травмами разной тяжести.