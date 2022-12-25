На территории торгового центра «Вега» в Краснодарском крае разгорелся крупный пожар. Кадры полыхающего здания появились в Телеграм-Каналах.
Известно, что инцидент произошел в станице Тбилисская на Октябрьской улице. Огонь распространился на площади в одну тысячу квадратных метров.
Чтобы потушить пожар, на место происшествия прибыли 63 спасателя и 18 единиц техники.
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На кадрах, разлетевшихся по сети, также видно, что в огне оказались как минимум сразу два этажа. Известно, что спасателям удалось ликвидировать пожар, предварительно, обошлось без жертв и пострадавших.
В украинских Телеграм-каналах прокомментировали кадры:
«Во-первых, это красиво; российские земли не терпят цивилизации, самоочищение; Гори гори ясно😜; База 👹;
Курят где не попало 👨🦰; Вставай Кубань, вставай наш край родной!; Карма она такая 😉 догонит всех и всюду; Точно карма?;
Думаю, Буданову понравится это название. Отделение "Небесная карма"; Можно туда подкинуть?».
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