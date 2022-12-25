Видео опубликовали ряд российских Telegram-каналов.

Пропагандисты заявляют, что шаманы прибыли из Бурятии.

Так называемый член инициативной группы Бакур Зургадаев утверждает, что такой обряд для мобилизованных оккупантов является "самой главной целью".

"Они же сейчас находятся в такой ситуации, в боевых действиях участие принимают. И именно обряд продления жизни — это, пожалуй, сейчас самая главная цель", - заявил он.

Ранее стало известно, в Крыму неизвестные вывесили украинский флаг на вышке.

Желто-голубой флаг был замечен в селе Межводное в Черноморском районе. Соответствующие кадры уже появились в Сети.

Сообщается, что флаг вывесили местные партизаны. Кадры развевающегося украинского флага над оккупированной территорией вызвали бурное обсуждение среди пользователей Сети.

Напомним, оккупант Дмитрий Рогозин получил ранения, празднуя свой день рождения в Донецке.

Также Politeka.net писала, что президент США Джо Байден объяснил, почему Украина не получит все и сразу оружие.