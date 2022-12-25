Видео опубликовали ряд российских Telegram-каналов.
Пропагандисты заявляют, что шаманы прибыли из Бурятии.
Так называемый член инициативной группы Бакур Зургадаев утверждает, что такой обряд для мобилизованных оккупантов является "самой главной целью".
"Они же сейчас находятся в такой ситуации, в боевых действиях участие принимают. И именно обряд продления жизни — это, пожалуй, сейчас самая главная цель", - заявил он.
"Удалось выйти на идеолога": в Украине готовили госпереворот, новые подробности
В Украине активизировались мошенники, придумав аферу с выплатами: используют картинки с приложения "Дія"
Сиротами осталось двое деток: с разницей в день оборвались жизни украинского защитника и его жены
Появились кадры и подробности пожара в доме престарелых в рф, десятки жертв: "Кто-то закричал..."
Ранее стало известно, в Крыму неизвестные вывесили украинский флаг на вышке.
Желто-голубой флаг был замечен в селе Межводное в Черноморском районе. Соответствующие кадры уже появились в Сети.
Сообщается, что флаг вывесили местные партизаны. Кадры развевающегося украинского флага над оккупированной территорией вызвали бурное обсуждение среди пользователей Сети.
Напомним, оккупант Дмитрий Рогозин получил ранения, празднуя свой день рождения в Донецке.
Также Politeka.net писала, что президент США Джо Байден объяснил, почему Украина не получит все и сразу оружие.