Елку из пустых бутылок установили в центре столицы России, появилось фото из Москвы.

В центре Москвы установили елку, изготовленную из алкогольных бутылок. Фото праздничной композиции опубликовали в Telegram-канале "Москва сейчас".

"Елку из алкогольных бутылок установили в центре Москвы", - хвастаются фото московские паблики в Телеграм.

Дерево "мастеры" сложили из перевернутых вверх дном винных бутылок и украсили подсветкой.

Елку заметили у станции метро «Площадь Революции».

Ранее в российском Нижневартовске установили ледовые фигуры по мотивам русских сказок.

Ледовые фигуры напугали местных жителей. "Снегурочка", в которой россияне увидели гибрид Халка с местным мэром удивила жителей больше всего.

За "новогоднюю сказку" местные власти заплатили 10 миллионов рублей.

"Самая суровая снегурочка, которую вы когда-либо видели. Эту "красавицу" вылепили, а точнее вырезали из куска льда, в Нижневартовске. Вместе с другими снежными скульптурами она стоит на одной из площадей города и немного пугает прохожих. Снегурочка телекомпании ОТ", – комментирует один из популярных российских Telegram-каналов.

Россияне снегурочку не оценили. В соцсетях они называют ее "строгой сибирской снегурочкой", "Дедом Снегирем", "Снегурочкой-Халком".

Напомним, сигналы воздушной тревоги переполошили россиян, видео из Воронежа: "Будьте уверены...".

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