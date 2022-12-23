6:00 в районе Долины роз в Черкассах на тонком льду провалились двое детей.

Сообщение об этом поступило на специальное 102 от очевидцев, которые видели как произошло событие.

Также люди стали свидетелями того, как молодой человек вытаскивал из ледяной воды утопленников.

Правоохранители немедленно выехали по указанному адресу. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции выяснили, что две девочки прогуливались вместе с собакой у реки и вышли на хрупкий лед.

22-летний мужчина, проходивший рядом, услышал крики детей. Он мгновенно сориентировался и бросился на спасение.

11-летних девушек доставили в больницу на дополнительное обследование. Жизни детей, а также их домашнему любимцу ничего не угрожает.

Правоохранители просят родителей и педагогов следить за досугом детей, обучать их правилам безопасности и ни при каких обстоятельствах не разрешать ходить на водоемы.

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