В Донецкой области начальнику продовольственного склада сообщено о подозрении по факту присвоения военного имущества, совершенного в условиях военного положення.

Об это сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

По данным следствия, подозреваемый в течение февраля-декабря 2022 года на территории Донетчины и Днепропетровщины наладил незаконный сбыт военного имущества. Присвоив обмундирование – обувь, одежду, шлемы, бронежилеты, а также 15 тысяч пачек сигарет, он вывез это имущество с территории тылового пункта управления воинской части с целью дальнейшего незаконного сбыта. Таким образом государству нанесен ущерб более чем на миллион гривен.

В ходе проведения санкционированных обысков изъяты: военное имущество, табачные изделия, денежные средства и другие вещи.

В настоящее время подозреваемый находится под стражей.

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