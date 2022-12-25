В начале недели на Солнце произошла мощная вспышка, и уже в ближайшие дни на Земле начнутся магнитные бури. Магнитная буря накроет Украину прямо на Рождество. Она достигнет пятого уровня и головы могут болеть до 28 декабря. Об этом говорят данные на сайте Meteoagent.
Сильная магнитная буря пятого уровня начнется в Рождество - 25 декабря. И на таком высоком уровне магнитосфера будет держаться почти неделю - до 28 декабря.
Люди с повышенной метеочувствительностью чувствуют даже незначительные колебания - это сказывается на самочувствие. Сильные магнитные бури могут почувствовать почти все люди на планете.
В дни высокой геомагнитной активности пожилые, метеозависимые и беременные могут ощущать головные боли.
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Также может болеть сердце, суставы и спина. Многие могут чувствовать недомогание, раздражительность, депрессию и быструю утомляемость. Кроме того, влиянию геомагнитного поля могут быть подвержены граждане с хроническими заболеваниями и ослабленным иммунитетом.
В первую очередь, рекомендуется в такие дни снижать физические и психоэмоциональные нагрузки. Важно полноценно высыпаться и достаточно отдыхать, а также - регулярно питаться и при этом исключить из рациона вредную, острую и соленую пищу. Стоит сократить количество кофе и пить больше обычной воды.
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