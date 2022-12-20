Как сообщают российские телеграм-каналы, газопровод горит между деревней Кюльхири и селом Калинино в республике Чувашия.

Очевидцы опубликовали видео, на котором видны огромные языки пламени, которые поднимаются высоко в небо.

"Утечка на подземном газопроводе привела к пожару в Вурнарском районе Чувашии, пострадавших нет" – сообщает МЧС региона.

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К слову, российские местные паблики пишут о том, что снаряд попал в подстанцию в приграничном с Украиной Шебекино (Белгородская область).

После этого начались перебои с электричеством и подачей воды.

"Нарушено электроснабжение, снаряды попали по складским помещениям на территории промзоны", — сообщил губернатор Гладков.

Местные публикуют фото чёрного дыма, который видно из любой точки Шебекино.

Напомним, в Крыму новые взрывы, появились подробности.

Также сообщалось, что в ДТЭК рассказали, куда обращаться, если свет забыли включить.

Кроме того, сообщалось, что будет с мобильной связью и телевидением в случае полного блекаута.