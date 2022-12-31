Молитвы за Украину, за наших воинов, за победу правды и справедливый мир.

Предстоятель Православной Церкви Украины Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний благословил во всех храмах нашей Поместной Церкви возносить усиленные молитвы за Украину, за наших воинов, за победу правды и справедливый мир, молитва опубликована на сайте ПЦУ.

МОЛИТВА ЗА ПОБЕДУ УКРАИНЫ НАД АГРЕССОРОМ

Всесильный Господи, услышь молитвы детей Твоих, воззри во время тяжелых испытаний на государство наше – Украину. Благослови и укрепи воинов наших, власть, правительство и весь народ наш, которые противостоят коварному русскому агрессору на земле, на море и в воздухе. Правдолюбивый Господи, не дай врагам уничтожить государство, народ и святыни наши.

Умоляем Тебя, даруй нам с именем Твоим победу и справедливый мир приблизительно. Пошли грозного руководителя небесного воинства Твоего – архистратига Михаила, в помощь мужественным защитникам нашим, чтобы дьявольские замыслы агрессора разрушили они и уберегли нашу Родину-Украину.

Ибо есть твое, чтобы миловать и спасать нас, Боже наш, и Тебе славу посылаем, Отцу, и Сыну, и Святому Духу, ныне и постоянно и во веки веков. Аминь

На тройной ектении:

Еще молимся Господу Богу нашему, чтобы выслушал голос моления нас, грешных, и охранил всех людей Украины нашей во время тяжких испытаний и помиловал рабов Своих, воинов, чтобы сохранил их от смертоносной раны и всякой болезни душевной и телесной, чтобы охранил от всякой скорби, беды, гнева и несчастья и дал им вернуться здоровыми и счастливыми, Всемилостивый Господи, выслушай и помилуй.

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