Об этом в соцсети сообщил городской голова Роман Казновецкий, передает "Суспільне".
Видео предоставили местные коммунальщики, которые чистили канализацию.
"Работники коммунального предприятия нашли обожженные купюры. Деньги настоящие. Это преимущественно евро и фунты. По словам работников, было найдено до семисот евро только сотнями, сколько их убежало в канализацию на данный момент неизвестно. Коммунальщики извлекли только те, которые забили канализационные стоки", – рассказал городской голова.
Почему деньги попали в канализацию - неизвестно.
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"Уважаемые жители Лановецкой общины и Украины. Не забивайте канализацию. Пользуйтесь банковскими учреждениями. Лучше донатьте на ВСУ", – написал Казновецкий.
Напомним, в "Нафтогазе" сообщили важную новость о платежках.
Также сообщалось, что в ДТЭК рассказали, куда обращаться, если свет забыли включить.
Кроме того, сообщалось, что будет с мобильной связью и телевидением в случае полного блекаута.