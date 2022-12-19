Во Львове мужчина, который, вернувшись из зоны боевых действий, привез с собой боеприпасы.

Так, из командировки из зоны проведения АТО обвиняемый вернулся в мае 2019 года.

Во Львов мужчина привез 90 патронов к автомату Калашникова и 32 патрона к пистолету Макарова. Боевые запасы обвиняемый должен был передать в отдел хозяйственного обеспечения УСБУ во Львовской области, однако оставил их себе.

«За сутки до ротации у АТО был боевой выход, а потому об обнаруженных патронах просто забыл, поскольку по возвращению во Львов из АТО оружие и другие патроны в магазинах сдал в Управление СБ Украины во Львовской области.

Поскольку ресничным инвентарем в гражданской жизни не пользовался, а потому не знал, что хранит патроны. Заметил, что если бы их обнаружил быстрее, сдал бы. На вопрос, почему при обнаружении у себя патронов не сдал их в соответствующие правоохранительные органы, указал, что, учитывая его боевой опыт, думал, что сдаст их при получении оружия и ему их сразу же выдадут назад», — говорится в судебном решении.

Суд объяснение мужчины воспринял критически и считает, что обвиняемый пытается интерпретировать произошеднее во избежание уголовной ответственности за совершенное.

Следовательно, суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы. Однако он был освобожден от наказания с испытательным сроком один год.

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