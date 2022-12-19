Восемь детей из Житомирщины, которые в результате трагедии стали сиротами, усыновил их 24-летний военнослужащий.

Как сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, боец ​​является дядей детишек.

Семья Дубовец из Житомирщины проживает в селе Копище на границе с Беларусью.

«На днях родители трагически погибли, их авто подорвалось на мине. Заявление на попечительство восьми сирот подал родной дядя. Ему 24 года, военный. Сегодня пришли к ним в гости, привезли помощь и подарки», - сообщила Верещук.

По ее словам, старшему ребенку – 13 лет, самому маленькому всего 2 месяца.

Напомним, сообщение о взрыве автомобиля на дороге поступило в отделение полиции №2 (Олевск) Коростенского райуправления около 15 часов 7 декабря.

Сообщалось, что местные супруги, 38-летний мужчина и его 32-летняя жена, двигались по микроавтобусу "Форд Транзит" по дороге из села Сущаны в направлении села Копище.

Эта дорога очень близко проходит к белорусской границе, а село Копище расположено в 1,5 км от границы.

На определенном отрезке их автомобиль оказался на обочине, где автомобиль взорвался на мине. Муж и жена погибли.

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