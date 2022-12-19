Как сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, боец является дядей детишек.
Семья Дубовец из Житомирщины проживает в селе Копище на границе с Беларусью.
«На днях родители трагически погибли, их авто подорвалось на мине. Заявление на попечительство восьми сирот подал родной дядя. Ему 24 года, военный. Сегодня пришли к ним в гости, привезли помощь и подарки», - сообщила Верещук.
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По ее словам, старшему ребенку – 13 лет, самому маленькому всего 2 месяца.
Напомним, сообщение о взрыве автомобиля на дороге поступило в отделение полиции №2 (Олевск) Коростенского райуправления около 15 часов 7 декабря.
Сообщалось, что местные супруги, 38-летний мужчина и его 32-летняя жена, двигались по микроавтобусу "Форд Транзит" по дороге из села Сущаны в направлении села Копище.
Эта дорога очень близко проходит к белорусской границе, а село Копище расположено в 1,5 км от границы.
На определенном отрезке их автомобиль оказался на обочине, где автомобиль взорвался на мине. Муж и жена погибли.
Напомним, спасатели рассказали, как правильно пользоваться свечами - три простых правила.
Также сообщалось, что в Киеве действуют экстренные отключения света.
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