ЕС поддерживает проект прокладки энергетического кабеля в Черном море. Об этом заявила президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляен в Бухаресте во время подписания рамочного Меморандума о понимании проекта.
Кабель позволит укрепить энергобезопасность всего региона, включая Украину, и ускорить восстановление энергетической инфраструктуры Украины.
"Черноморский электрический кабель поможет поставлять электричество для наших соседей, для Молдовы и стран Западных Балкан, и, безусловно, для Украины, он поможет начать восстановление энергетической системы Украины и восстановление всей страны", - сообщила Урсула фон дер Ляен.
Она отметила, что Еврокомиссия ожидает завершения исследований по оценке этого проекта, которые уже начались, и готова поддержать этот проект финансово, поскольку он отвечает общим интересам ЕС, стран-соседей и всего региона.
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Ранее сообщалось, что ЕС утвердил девятый пакет новых санкций, направленных на усиление давления на Россию в связи войной против Украины.
Об этом сообщила в Twitter президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.
Новый пакет расширяет ограничения на экспорт технологий двойного назначения, уменьшая способность России вести незаконную войну. Также предусматриваются санкции против почти 200 человек и организаций, причастных к нападениям на мирных жителей и похищению детей.
В частности, сообщается, что введен полный запрет на операции с Всероссийским банком развития регионов, заморожены активы еще 2 российских банков.
Такде приостановлены лицензии на вещание на территории Евросоюза телеканалов НТВ/"НТВ Мир", "Россия 1", Рен ТВ и Первого канала.
Напомним о новой ракетной атаке по Украине, в городах гремят взрывы: остановился транспорт и не только.
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