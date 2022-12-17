Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный рассказал, чей портрет висит у него в кабинете.

Об этом Главнокомандующий Вооруженными силами Украины рассказал в интервью изданию The Economist.

Так, примером для Валерия Залужного является бывший командир Сухопутных войск Геннадий Воробьев.

Валерий Залужный рассказал, что у него в кабинете стоит портрет экс-командира Сухопутных войск ВСУ Геннадия Воробьева. Воробьев во время Революции Достоинства отказался выводить войска против митингующих.

Ранее главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный рассказал, что ге-то за Уралом российские войска уже готовят новые ресурсы и в этом нет никаких сомнений.

По его словам, россияне боевой потенциал этих ресурсов будет очень-очень низким.

"Даже если он привлечет еще миллион людей в армию, чтобы бросать тела, как это сделал Жуков (старший советский командир времен Второй мировой), это не принесет все равно желаемый результат", - уверен Залужный.

Поэтому, подчеркнул главнокомандующий ВСУ, следующая проблема – это сдерживание позиций.

Напомним, Залужный также высказался о новой большой волне мобилизации и в чем сейчас нуждается ВСУ.

Также сообщалось, что Залужный раскрыл план нового наступления оккупантов.

Кроме того, Politeka.net писала, что ранее заместитель министра обороны Анна Маляр отметила, что сложно спрогнозировать, будет ли новая большая волна мобилизации.