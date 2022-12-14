В Вооруженных Силах Украины заговорили о новой волне мобилизации и назвали причину.

Так, по словам заместителя главы Минобороны Украины Анны Маляр, возникла потребность в компенсации потерь и восстановлении бойцы, которые были ранены, пишет Politeka.net.

«Есть потребность в восстановлении военных, которые на войне получили ранения. Эти вещи сложно прогнозировать, потому что мобилизация зависит от нужд войны. И, кроме того, есть потери и потребность в восстановлении. Даже те, кто сейчас воюет, нуждаются в замене", - пояснила Маляр.

Что касается сроков новой волны мобилизации, то их пока нет. По словам Маляр, об этом публично будут говорить уже после Нового года.

Напомним, ранее министр обороны Украины Олесий Резников заявил, что пока нет необходимости проводить дополнительную волну мобилизации.

«У нас определенные организационные мероприятия уже предпринимаются по решению Генштаба... Говорить о том, что на данный момент нам нужна дополнительная мобилизация – вопрос пока так не стоит», - заверил Резников, добавив, что в рядах ВСУ достаточно сейчас людей.

Также Резников напомнил, что Украине необходимо оружие. Начиная от артиллерии, снарядов, бронированных автомашин, танков и заканчивая самолетами.

Также сообщалось, что оккупанты снова атаковали Киев дронами-камикадзе.

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