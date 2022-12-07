Так, в ефірі єдиного телемарафону міністр МВС Денис Монастирський запевнив, що добровольців у лавах ЗСУ вистачає.

«Сьогодні ми маємо велику кількість добровольців, які приходять у відповідні пункти комплектування для того, щоб бути мобілізованими до лав ЗСУ», - зазначив Монастирський.

За його словами, спілкуючись із представниками ЗСУ, він бачить, що українська армія вже має можливість «відбирати найкращих із охочих».

ЗСУ, фронт, поле бою

«Тому, в принципі, зараз немає потреби закликати когось на блокпостах», - наголосив Монастирський.

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У свою чергу міністр оборони України Олексій Резніков також в ефірі національного телемарафону відповів на питання щодо додаткової хвилі мобілізації.

«Говорити про те, що наразі нам потрібна додаткова мобілізація, – питання поки що так не стоїть. У нас достатньо сьогодні людей у Збройних силах України та взагалі у секторі безпеки та оборони», - повідомив Резніков.

Також міністр вкотре нагадав, що Україна потребує зброї. Починаючи від артилерії та снарядів до неї, і закінчуючи танками, літаками та броньованими авто.

ЗСУ, артилерія, поле бою

«Партнери знають цей наш перелік для того, щоб наші хлопці та дівчата могли на фронті бути успішнішими та ефективнішими, як ми це вже демонструємо 9 місяців», - наголосив міністр оборони України.

Нагадаємо, українцям дали відповідь, чи будуть додаткові вихідні на новорічні свята.

Також повідомлялося, що збільшилася кількість аварій на енергооб'єктах – українцям дали нову рекомендацію.

Крім того, Politeka.net писала, що українцям повідомили невтішну новину щодо обміну валют.