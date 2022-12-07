Так, в ефірі єдиного телемарафону міністр МВС Денис Монастирський запевнив, що добровольців у лавах ЗСУ вистачає.
«Сьогодні ми маємо велику кількість добровольців, які приходять у відповідні пункти комплектування для того, щоб бути мобілізованими до лав ЗСУ», - зазначив Монастирський.
За його словами, спілкуючись із представниками ЗСУ, він бачить, що українська армія вже має можливість «відбирати найкращих із охочих».
«Тому, в принципі, зараз немає потреби закликати когось на блокпостах», - наголосив Монастирський.
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У свою чергу міністр оборони України Олексій Резніков також в ефірі національного телемарафону відповів на питання щодо додаткової хвилі мобілізації.
«Говорити про те, що наразі нам потрібна додаткова мобілізація, – питання поки що так не стоїть. У нас достатньо сьогодні людей у Збройних силах України та взагалі у секторі безпеки та оборони», - повідомив Резніков.
Також міністр вкотре нагадав, що Україна потребує зброї. Починаючи від артилерії та снарядів до неї, і закінчуючи танками, літаками та броньованими авто.
«Партнери знають цей наш перелік для того, щоб наші хлопці та дівчата могли на фронті бути успішнішими та ефективнішими, як ми це вже демонструємо 9 місяців», - наголосив міністр оборони України.
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