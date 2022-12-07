В Министерстве внутренних дел заявили, где теперь нет риска получить повестку.

Так, в эфире единого телемарафона министр МВД Денис Монастырский заверил, что добровольцев в рядах ВСУ хватает.

«Сегодня у нас большое количество добровольцев, которые приходят в соответствующие пункты комплектования для того, чтобы быть мобилизованными в ряды ВСУ», - отметил Монастырский.

По его словам, общаясь с представителями ВСУ, он видит, что украинская армия уже имеет возможность «отбирать лучших из желающих».

«Поэтому, в принципе, сейчас нет необходимости призывать кого-то на блокпостах», - подчеркнул Монастырский.

В свою очередь министр обороны Украины Алексей Резников также в эфире национального телемарафона ответил на вопрос относительно дополнительной волны мобилизации.

«Говорить о том, что на данный момент нам нужна дополнительная мобилизация, – вопрос пока так не стоит. У нас достаточно сегодня людей в Вооруженных силах Украины и вообще в секторе безопасности и обороны», - сообщил Резников.

Также министр в очередной раз напомнил, что Украина нуждается в оружии. Начиная от артиллерии и снарядов к ней, и заканчивая танками, самолетами и бронированными авто.

«Партнеры знают этот наш перечень для того, чтобы наши парни и девушки могли на фронте быть более успешными и эффективными, как мы это уже демонстрируем 9 месяцев», - подчеркнул министр обороны Украины.

Напомним, украинцам дали ответ, будут ли дополнительные выходные на новогодние праздники.

Также сообщалось, что увеличилось количество аварий на энергообъектах - украинцам дали новую рекомендацию.

Кроме того, Politeka.net писала, что украинцам сообщили неутешительную новость относительно обмена валют.