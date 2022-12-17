О смерти Героя Украины сообщил в Facebook Трускавецкий городской совет.

Выдающийся украинский реабилитолог, Герой Украины, доктор медицинских наук, лечивший тысячи детей с церебральным параличом, Владимир Козявкин – 16 декабря ушел из жизни на 76 году.

В горсовете добавили, что уход Козявкина – это конец целой эпохи и пустота, которая образуется на долгое время после смерти кого-то величественного и сверхважного.

"Выражаем искренние соболезнования родным усопшего. Вечная ему память и Царство Небесное", – написали в горсовете.

Ранее сообщалось, что на 70-м году жизни умер главный врач Южненской больницы Роман Лиманский.

"Выражаем искренние соболезнования родным и близким умершего. Южненцы будут помнить его, ведь Роман Васильевич был не только профессионалом своего дела, но и участвовал в жизни города в целом", - говорится в сообщении.

Напомним о новой ракетной атаке по Украине, в городах гремят взрывы: остановился транспорт и не только.

Также появилось видео, как выглядят взрывы в Украине из окна самолета над Молдовой.

Кроме того, Politeka.net писала, что вражеская ракета попала в жилой дом: есть погибшие и раненные, детали.