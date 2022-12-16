ЕС утвердил девятый пакет новых санкций, направленных на усиление давления на Россию в связи войной против Украины.

Об этом сообщила в Twitter президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

Новый пакет расширяет ограничения на экспорт технологий двойного назначения, уменьшая способность России вести незаконную войну. Также предусматриваются санкции против почти 200 человек и организаций, причастных к нападениям на мирных жителей и похищению детей.

В частности, сообщается, что введен полный запрет на операции с Всероссийским банком развития регионов, заморожены активы еще 2 российских банков.

Такде приостановлены лицензии на вещание на территории Евросоюза телеканалов НТВ/"НТВ Мир", "Россия 1", Рен ТВ и Первого канала.

Ранее сообщалось, что украинцы, вынужденные из-за войны покинуть родную страну и уехать за границу, находят большую поддержку в принимающих государствах, - рассказал политолог, руководитель литовского офиса Freedom House, преподаватель Института международных отношений и политических наук Вильнюсского университета Витис Юрконнис.

Он обратил внимание, что большинство беженцев – это матери с детьми. Женщины пытаются трудоустроиться, чтобы не жить только в помощь.

Напомним о новой ракетной атаке по Украине, в городах гремят взрывы: остановился транспорт и не только.

Также появилось видео, как выглядят взрывы в Украине из окна самолета над Молдовой.

Кроме того, Politeka.net писала, что вражеская ракета попала в жилой дом: есть погибшие и раненные, детали.