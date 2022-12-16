Венгрия по состоянию на конец ноября заморозила российские активы почти на 870 млн евро.

Об этом пишет венгерское издание "Nepszava".

В издании отметили, что 870 млн евро - это значительная сумма, даже по сравнению с другими странами Европы.

Значительные санкционные активы были обнаружены в Венгрии, как раз тогда, когда обострилась борьба правительства Виктора Орбана за средства ЕС с Брюсселем.

Только недавно власти Венгрии - союзники России в ЕС, говорили, что заморозили активов россиян на 3 тысячи евро, а ныне эта сумма выросла уже до 870 миллионов..

Согласно последним данным, в Италии заморожено 2,3 млрд евро, в Германии - 2,2 млрд, в Австрии - почти 1,8 млрд евро, тогда как в Болгарии это 11,3 млн, в Чехии - 10,8 млн, в Словакии - 4,9 млн евро.

Ранее сообщалось, что премьер-министра Венгрии Виктора Орбана заметили с шарфом, на котором изображена карта "Великой Венгрии" с частями соседних государств в ее составе, в том числе и Украины.

С таким шарфом он пришел на футбольный матч между сборными Венгрии и Греции в Будапеште.

Карта "Великой Венгрии" на шарфе Орбана включает нынешние территории Австрии, Словакии, Румынии Хорватии, Сербии и Украины.

Эти территории в конце Первой Мировой войны были под властью Королевства Венгрия в составе Австро-Венгерской империи.

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