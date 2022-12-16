В связи с повреждением энергетической системы и аварийными отключениями электроэнергии поезда метро не будут курсировать до конца дня.

Подземные станции будут работать в режиме укрытия, сообщили в КГА.

Киевский метрополитен не работает для перевозки пассажиров из-за отсутствия необходимой мощности для движения поездов в результате ракетных ударов россии 16 декабря.

Об этом рассказал главный инженер Виктор Выговский.

Для передвижения по городу просят воспользоваться наземным общественным транспортом.

Сегодня, 16 декабря, в Киеве курсируют автобусы по постоянным схемам, а также автобусные маршруты, которые работают на замену троллейбусным.

Завтра в столице также дополнительно запустят автобусы, которые будут дублировать трамвайные маршруты.

Кроме того, город организует движение автобусов, которые будут частично дублировать схемы маршрутов метрополитена.

С маршрутом можно ознакомиться здесь.

"Укрэнерго" объявило чрезвычайную ситуацию, в результате сегодняшних российских обстрелов произошла потеря более 50% потребления объединенной энергетической системы.

Напомним о новой ракетной атаке по Украине, в городах гремят взрывы: остановился транспорт и не только.

Также появилось видео, как выглядят взрывы в Украине из окна самолета над Молдовой.

Кроме того, Politeka.net писала, что вражеская ракета попала в жилой дом: есть погибшие и раненные, детали.