Подземные станции будут работать в режиме укрытия, сообщили в КГА.
Киевский метрополитен не работает для перевозки пассажиров из-за отсутствия необходимой мощности для движения поездов в результате ракетных ударов россии 16 декабря.
Об этом рассказал главный инженер Виктор Выговский.
Для передвижения по городу просят воспользоваться наземным общественным транспортом.
Сегодня, 16 декабря, в Киеве курсируют автобусы по постоянным схемам, а также автобусные маршруты, которые работают на замену троллейбусным.
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Завтра в столице также дополнительно запустят автобусы, которые будут дублировать трамвайные маршруты.
Кроме того, город организует движение автобусов, которые будут частично дублировать схемы маршрутов метрополитена.
С маршрутом можно ознакомиться здесь.
"Укрэнерго" объявило чрезвычайную ситуацию, в результате сегодняшних российских обстрелов произошла потеря более 50% потребления объединенной энергетической системы.
Напомним о новой ракетной атаке по Украине, в городах гремят взрывы: остановился транспорт и не только.
Также появилось видео, как выглядят взрывы в Украине из окна самолета над Молдовой.
Кроме того, Politeka.net писала, что вражеская ракета попала в жилой дом: есть погибшие и раненные, детали.