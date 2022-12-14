Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон послушал песню «Добрый день everybody».

В сети распространили видео с реакцией политика на трек, для которого была использована фраза Джонсона.

Дали послушать песню Борису Джонсону украинские представители во время встречи с политиком. Встреча была неформальной, украинская парламентская делегация спросила экспремьера, слышал ли он себя в этой песне и нравится ли ему.

Джонсон ритмично постучал в такт и пытался понять суть текста, а когда услышал себя, а именно свое приветствие «Добрый день everybody», то рассмеялся.

Напомним, трек «Добрый день еverybody» Мюсли UA Vasia Charisma посвятили другу Украины Борису Джонсону.

"Все, теперь мы точно знаем, что он это слышал";

"Сейчас подаст за авторские права";

"Хайпует";

"Наша культура многогранна. Есть там место и такой грани", – пишут украинцы в комментариях.

Напомним, украинцев предупредили об опасном природном явлении.

Также сообщалось, что платить за электроэнергию теперь можно меньше.

Кроме того, Politeka.net писала, что будет с мобильной связью в случае полного блэкаута.