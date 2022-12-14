Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон послушал песню «Добрый день everybody».
В сети распространили видео с реакцией политика на трек, для которого была использована фраза Джонсона.
Дали послушать песню Борису Джонсону украинские представители во время встречи с политиком. Встреча была неформальной, украинская парламентская делегация спросила экспремьера, слышал ли он себя в этой песне и нравится ли ему.
Джонсон ритмично постучал в такт и пытался понять суть текста, а когда услышал себя, а именно свое приветствие «Добрый день everybody», то рассмеялся.
Напомним, трек «Добрый день еverybody» Мюсли UA Vasia Charisma посвятили другу Украины Борису Джонсону.
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