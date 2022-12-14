Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон послушал песню «Добрый день everybody».

В сети распространили видео с реакцией политика на трек, для которого была использована фраза Джонсона.

Дали послушать песню Борису Джонсону украинские представители во время встречи с политиком. Встреча была неформальной, украинская парламентская делегация спросила экспремьера, слышал ли он себя в этой песне и нравится ли ему.

Джонсон ритмично постучал в такт и пытался понять суть текста, а когда услышал себя, а именно свое приветствие «Добрый день everybody», то рассмеялся.

Напомним, трек «Добрый день еverybody» Мюсли UA Vasia Charisma посвятили другу Украины Борису Джонсону.

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"Все, теперь мы точно знаем, что он это слышал";

"Сейчас подаст за авторские права";

"Хайпует";

"Наша культура многогранна. Есть там место и такой грани", – пишут украинцы в комментариях.

Напомним, украинцев предупредили об опасном природном явлении.

Также сообщалось, что платить за электроэнергию теперь можно меньше.

Кроме того, Politeka.net писала, что будет с мобильной связью в случае полного блэкаута.