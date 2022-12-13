Об этом утром 13 декабря сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост.
По информации спасателей, 13 декабря на горе Поп Иван Черногорсский температура воздуха опустилась до -15 градусов.
На высокогорье облачно, снег и дует ветер со скоростью 4-5 м/с.
Спасатели показали фото, где виден огромный слой снега. В результате осадков на высокогорье сильно упала видимость - вокруг густой туман.
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Ранее сообщалось, что в Украине на этой неделе ожидаются сильные морозы - местами температура будет опускаться до -15 градусов.
По данным синоптиков, в ближайшие дни в Украине будет наблюдаться область пониженного давления и осадки смешанной фазы.
14-15 декабря будет без существенных осадков, лишь в большинстве западных и северных областей 15 декабря снег, местами метель, а в южной части днем дождь.
"Температура ночью 4-10° мороза, в западных областях местами до 15° мороза; днем в среду 0°...-6°, в четверг от -3° до -3°, в южной части - до +7°", - сообщили синоптики в Укргидрометцентре.
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