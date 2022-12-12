Глава МИД Украины заявил, что полный блекаут в Украине является реалистичным сценарием.

Однако, украинские власти не ожидают массового выезда жителей в связи со сложными условиями.

Об этом Кулеба сообщил в интервью немецкому изданию ARD.

Кулеба считает, что даже при полном блекауте украинцы не будут массово уезжать из страны.

По его словам, вероятно будет отток людей в сельскую местность, где есть возможность отапливаться дровами.

Министр отметил, что для того, чтобы пройти зиму Украине необходима невоенная помощь, особенно генераторы и трансформаторы.

Ранее представитель ОП Михаил Подоляк подтвердил слова главы ГУР Минобороны Кирилла Буданова, что у россии остался запас ракет для нового массированного удара по Украине.

«Действительно, 3-4 удара они еще могут нанести, должны к этому готовиться», - предупредил Подоляк.

Также советник главы ОП высказал уверенность, что россия не получала новой партии дронов-камикадзе от Ирана: «Шахедов» новой партии нет. Россия заказала очень много "Шахедов", 800 или немного больше, использовала уже две трети".

Таким образом россия продолжает наносить по Украине удары иранскими дронами из предыдущей партии.

Напомним, Подоляк также объяснил уверенность в том, что Украина победит в 2023-м году.

Также были названы населенные пункты, которые украинские защитники могут освободить уже совсем скоро.

Кроме того, Politeka.net писала, что ВСУ продвигаются в глубь Луганщины.