Эксперты утверждают, что в их жизни начнется "белая полоса", передает "Униан".

Овен

Эксперты советуют вам найти новые источники дохода, подумать над каким-то новым перспективным проектом. Все будет сопутствовать тому, что бы вы добились успеха.

Лев

Львам придется много работать, однако ваше трудолюбие не пройдет даром. Начальство высоко оценит ваши талант и целеустремленность, поэтому вы можете рассчитывать на повышение.

Стрелец

Этого знаку Зодиака следует подумать о покупке недвижимости с целью последующей сдачи в аренду. Вы будете получать хороший пассивный доход. Ваш кошелек может настолько наполниться, что вам не придется работать в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что Землю накроет третья декабрьская магнитная буря - она ​​продлится трое суток.

Специалисты Meteoagent предупреждают, что эта магнитная буря может навредить здоровью.

Землю покроет третья декабрьская магнитная буря. Она продлится трое суток. Ожидается, что магнитная буря средней интенсивности начнется 15 декабря, а закончится всего 17 числа.

Магнитные бури могут вызвать такие симптомы: раздражительность, апатия, агрессия, депрессия. Также может быть повышенная утомляемость, тошнота и отсутствие аппетита.

Врачи советуют в дни магнитных бурь больше времени посвятить своему здоровью. Стоит больше времени проводить на свежем воздухе, снизить употребление кофе и крепких напитков, употреблять больше воды, сосредоточиться на отдыхе.

Чтобы этого избежать, необходимо поочередно включать электроприборы, чтобы напряжение не столь резко возрастало.

Напомним также, что выключать электроэнергию украинцам хотят по новому правилу.

Кроме того, сообщалось, что будет с мобильной связью и телевидением в случае полного блэкаута.