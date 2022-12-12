Об этом священник рассказал в видеообращении, которое опубликовали Telegram-каналы.
"И я видел это на выставке "Мир детства". Это что? Это "Вестерн", это "Поиски сокровищ фараона", это "Всемирные катастрофы", "Космические пришельцы" и разнообразные войны – вот едва ли не главная тематика. ...Подобные игрушки в конечном счете ориентируют ребенка на инокультурные образцы и скрыто агрессивны", – заявил священник.
Он сообщил, что четко обозначенные отрицательные эмоции на лицах персонажей "Лего"могут научить детей ненависти и злобе.
"Я всё ещё пытаюсь понять, что у них с мозгами? Их зомбировали, провели экспиремент какой то, чтооо??? Ну не может даже не особо граммотный человек нести всю эту чушь, которую они несут с такой уверенностью", - пишут пользователи сети.
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Напомним, Андрея Первозванного 13 декабря: чего категорически нельзя делать в этот день.
Также сообщалось, будут ли для украинцев дополнительные выходные на новогодние праздники.
Кроме того, Politeka.net писала, что Укрэнерго сообщило украинцам неутешительную новость.