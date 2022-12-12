День Андрея Первозванного – христианский праздник, который православные в Украине отмечают 13 декабря.
В День Андрея ходят в церковь. Незамужние девушки просят у апостола о семейном счастье.
Девушки на выданье вечером 12 декабря гадают на суженого, любовь и замужество. Говорят, что ночью во сне может присниться будущий муж.
На Андрея в прошлом выпекали коржики, которые называли калитой, с такой выпечкой устраивали игры и гадания.
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Мужчины по имени Андрей, Андреевны и Андреевичи 13 декабря празднуют именины, но в праздник разрешены к употреблению только постные блюда, поскольку продолжается Рождественский пост.
13 декабря нельзя заниматься физический трудом, уборкой, стиркой и рукоделием. Церковь категорически запрещает гадания, как на Андрея, так и в любой другой день.
Не стоит конфликтовать, сквернословить, устраивать шумные развлечения с алкоголем.
Напомним, нетипичная для зимы погода нагрянет в Украину: синоптики дали прогноз на конец декабря.
Также сообщалось, будут ли для украинцев дополнительные выходные на новогодние праздники.
Кроме того, Politeka.net писала, что Укрэнерго сообщило украинцам неутешительную новость.