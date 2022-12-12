В День Андрея Первозванного желательно сходить в церковь и помолиться.

День Андрея Первозванного – христианский праздник, который православные в Украине отмечают 13 декабря.

В День Андрея ходят в церковь. Незамужние девушки просят у апостола о семейном счастье.

Девушки на выданье вечером 12 декабря гадают на суженого, любовь и замужество. Говорят, что ночью во сне может присниться будущий муж.

На Андрея в прошлом выпекали коржики, которые называли калитой, с такой выпечкой устраивали игры и гадания.

Мужчины по имени Андрей, Андреевны и Андреевичи 13 декабря празднуют именины, но в праздник разрешены к употреблению только постные блюда, поскольку продолжается Рождественский пост.

13 декабря нельзя заниматься физический трудом, уборкой, стиркой и рукоделием. Церковь категорически запрещает гадания, как на Андрея, так и в любой другой день.

Не стоит конфликтовать, сквернословить, устраивать шумные развлечения с алкоголем.

Напомним, нетипичная для зимы погода нагрянет в Украину: синоптики дали прогноз на конец декабря.

Также сообщалось, будут ли для украинцев дополнительные выходные на новогодние праздники.

Кроме того, Politeka.net писала, что Укрэнерго сообщило украинцам неутешительную новость.