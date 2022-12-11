Однако, декабрь в Украине будет относительно теплым, вероятность того, что в Украину придут сильные морозы, крайне низкая.
Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.
Средняя температура воздуха в декабре будет от -3 до +2 градусов, что для Украины показатели выше нормы и являются нетипичными.
Осадки в декабре будут на уровне 34-78 мм и около 81-105 мм в горах.
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Синоптики прогнозируют сильный ветер, мокрый снег, метели стоит ожидать ближе к концу декабря. Сообщается, что сесяц будет относительно теплым.
Ранее астрологи дали прогноз на 2023 год - для кого следующий год будет на редкость невезучим.
Трем представителям зодиакальных созвездий нужно готовиться к сплошной черной полосе, худшего года в их жизни еще не было и уже вряд ли будет.
Львы
Особенно сложной окажется первая половина будущего года, когда судьба будет пробовать на прочность практически все их начинания Львам придется противостоять всем и всему.
Сатурн перейдет в знак Рыб в апреле, тогда Львы смогут почувствовать облегчение, но на их пути будет еще много подводных камней.
Стрелец
Стрельцам предстоит научиться приспосабливаться ко всему, начиная с нелегких отношений в семье, заканчивая разборками на работе.
В апреля наступит упадок сил.
Если Стрелец сможет все вытерпеть и принять с достоинством все удары судьбы, в конце пути его будет ожидать награда.
Рыбы
У Рыб ситуация может выйти из-под контроля. Главное успокоится и плыть по течению, время от времени предпринимая попытки выбраться на берег. Если не получится, таким образом можно не сохранять форму перед новыми подвигами.
Напомним, ранее стала известна дата существенного потепления в Украине после морозов и сильных снегопадов.
Также сообщалось, будут ли для украинцев дополнительные выходные на новогодние праздники.
Кроме того, Politeka.net писала, что Укрэнерго сообщило украинцам неутешительную новость.