В многоэтажке в Киеве сегодня, 11 декабря, взорвался туристический газовый баллон. Инцидент произошел в одном из домов Оболонского района.
Об этом сообщает ГСЧС.
"11 декабря в 12:29 в Главное управление ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о взрыве по ул. Бережанской, 14, что в Оболонском районе столицы", - говорится в сообщении.
По прибытии на место инцидента спасатели выяснили, что на кухне одной из квартир на 9-м этаже 16-этажного жилого дома произошел взрыв газового баллончика, но без последующего горения.
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"Спасатели проверили квартиру, к счастью, никто не пострадал. В результате взрыва повреждены оконные рамы квартиры", - добавляют в ГСЧС.
Напомним, украинцев предупредили об опасном природном явлении.
Также сообщалось, что платить за электроэнергию теперь можно меньше.
Кроме того, Politeka.net писала, что будет с мобильной связью в случае полного блэкаута.