В Украине подорожал хлеб. По состоянию на 11 декабря буханка пшеничной на 650 грамм стоит в среднем 32,08 грн. Это на 0,71 грн. превышает среднемесячную цену ноября в 31,37 грн.
Об этом сообщает "Минфин" . Пробивает отметку в 30 грн цена на хлеб уже 3 месяц подряд: последний раз пшеничный хлеб стоил дешевле этого уровня еще в сентябре.
По данным Минфина, в отдельных сетях супермаркетов буханка пшеничной стоит (650 грамм):
- Megamarket – 32,16 грн;
- Novus – 31,99 грн.
Дорожает хлеб уже третий месяц подряд. Последнее цена на него снижалась в сентябре, когда по сравнению с августом он подешевел на 0,57 грн - с 29,92 грн до 29,35 грн. Дальше было только подорожание:
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- октябрь – 31,06 грн (+1,71 грн);
- ноябрь – 31,37 грн (+0,31 грн);
- декабрь – 32,08 грн (+0,71 грн).
Напомним, ранее сообщалось, что будет с мобильной связью и телевидением в случае полного блэкаута.
Также стало известно, какая услуга стремительно набирает популярность в условиях постоянных отключений электроэнергии.
Кроме того, сообщалось, что выключать электроэнергию украинцам хотят по новому правилу.