Во Львове в воскресенье, 11 декабря, свирепствует ненастье. В городе повалены деревья и электрические опоры. Также не курсирует электротранспорт – трамваи и троллейбусы.

Об этом сообщает патрульная полиция Львовской области и Львовский городской совет.

Во Львове на 11 декабря наблюдается снегопад, который превращается в лед.

Из-за непогоды зафиксировано 8 обрывов электросетей ЛКП "Львовсвета". На местах работают аварийные бригады. В частности, на ул. Владимира Великого,49, где упала опора. В городе работает спецтехника и дворники, которые устраняют последствия непогоды. Из-за обледенения сетей во Львове пока не работает электротранспорт, жителей города призывают не выходить на улицы без необходимости.

Напомним, украинцев предупредили об опасном природном явлении.

Также сообщалось, что платить за электроэнергию теперь можно меньше.

Кроме того, Politeka.net писала, что будет с мобильной связью в случае полного блэкаута.