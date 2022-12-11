Во Львове в воскресенье, 11 декабря, свирепствует ненастье. В городе повалены деревья и электрические опоры. Также не курсирует электротранспорт – трамваи и троллейбусы.

Об этом сообщает патрульная полиция Львовской области и Львовский городской совет.

Во Львове на 11 декабря наблюдается снегопад, который превращается в лед.

Из-за непогоды зафиксировано 8 обрывов электросетей ЛКП "Львовсвета". На местах работают аварийные бригады. В частности, на ул. Владимира Великого,49, где упала опора. В городе работает спецтехника и дворники, которые устраняют последствия непогоды. Из-за обледенения сетей во Львове пока не работает электротранспорт, жителей города призывают не выходить на улицы без необходимости.

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Напомним, украинцев предупредили об опасном природном явлении.

Также сообщалось, что платить за электроэнергию теперь можно меньше.

Кроме того, Politeka.net писала, что будет с мобильной связью в случае полного блэкаута.