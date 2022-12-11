С начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины в мире более 1,3 миллиона человек заинтересовались нашей культурой и, в частности, начали изучать украинский язык.

Она вошла в список самых популярных на онлайн-платформе для изучения языков Duolingo. Об этом говорится в ежегодном отчете приложения.

Некоторые из наиболее распространенных причин, почему люди изучают язык – это обучение, работа, путешествия, причем растет количество людей, интересующихся изучением культуры. Но в этом году мы увидели новую причину солидарность.

В компании сказано, что люди проявили интерес к украинскому языку в первые недели после начала войны, а пика цифра достигла в конце марта и остается стабильной до конца 2022 года. Больше всего начали изучать соловьиный язык в Аргентине, Японии и Вьетнаме, а также в странах, принявших наибольшее количество украинских беженцев.

За шесть месяцев после вторжения количество людей, изучающих украинский язык, выросло на 1651% по сравнению с прошлым годом в Германии, на 1615% – в Польше и на 1515% – в Чехии. Всплеск изучения украинского языка также отмечен в Ирландии (2229%) и Нидерландах (1590%).

Если говорить о наших соотечественниках, то они активно изучают немецкий. Вероятно, потому что многие нашли убежище в Германии.

Напомним, Укрэнерго сообщило украинцам неутешительную новость.

Также сообщалось, что пенсионерка дважды отключала от аппарата ИВЛ соседку по палате в больнице.

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