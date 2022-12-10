В России военные комиссариаты стали интересоваться детьми. Об этом сообщает Telegram-канал "ЧП Канск".
Так, в повестке для 12-летнего школьника говорится, что ребенок подлежит первоначальной постановке на военный учет. Родственники ребенка начали жаловаться, что на военный учет в России берут с 16-17 лет, но не с 12.
"Ситуация такая, ребёнку 12 лет, пришла повестка с канского военного комиссариата… насколько мне не изменяет память, то на первоначальный учёт ставят с лет 16-17… вопрос… зачем ребенка просят явится в военкомат и встать на ВУ", – пишут родственники ребенка.
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