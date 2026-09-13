Військово-Морські Сили разом із Головним управлінням розвідки провели в Чорному морі операцію, під час якої український катер Sargan знищив російський МБеК. Це перший в історії морський бій між безекіпажними катерами.

Військово-Морські Сили України у взаємодії з Головним управлінням розвідки провели в Чорному морі успішну операцію та знищили російський морський безекіпажний катер (МБеК). Подія безпрецедентна: це перший в історії морський бій між безекіпажними катерами.

Ціль у Чорному морі виявили підрозділи Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Після виявлення ворожого апарата на його перехоплення вирушив український морський безекіпажний катер Військово-Морських Сил.

Знищити російський морський безекіпажний катер вдалося за допомогою дрона ВМС Sargan 3000. Український катер обладнаний автоматичною туреллю RWS «Protector» калібру 12,7 мм — дистанційно керованим бойовим модулем, вогонь із якого й уразив ворожу ціль.

Характерна деталь операції: жоден із катерів, що зійшлися у відкритому морі, не мав екіпажу на борту. Керування Sargan 3000 та вогнем з його турелі здійснювалося дистанційно, що робить цей бій унікальним за всю історію війни на морі.

У результаті російський морський безекіпажний катер було знищено, а український морський дрон повністю виконав бойове завдання. Як зазначають у Військово-Морських Силах, операція пройшла успішно завдяки злагодженій роботі розвідки та флоту.

Це перший задокументований випадок, коли в морському бою зійшлися саме безекіпажні катери — тому подію називають першим в історії морським боєм між безекіпажними катерами.