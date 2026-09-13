Военно-Морские Силы вместе с Главным управлением разведки провели в Чёрном море операцию, в ходе которой украинский катер Sargan уничтожил российский МБЭК. Это первый в истории морской бой между безэкипажными катерами.

Военно-Морские Силы Украины во взаимодействии с Главным управлением разведки провели в Чёрном море успешную операцию и уничтожили российский морской безэкипажный катер (МБЭК). Событие беспрецедентное: это первый в истории морской бой между безэкипажными катерами.

Цель в Чёрном море обнаружили подразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины. После обнаружения вражеского аппарата на его перехват вышел украинский морской безэкипажный катер Военно-Морских Сил.

Уничтожить российский морской безэкипажный катер удалось с помощью дрона ВМС Sargan 3000. Украинский катер оснащён автоматической турелью RWS «Protector» калибра 12,7 мм — дистанционно управляемым боевым модулем, огонь из которого и поразил вражескую цель.

Характерная деталь операции: ни один из катеров, сошедшихся в открытом море, не имел экипажа на борту. Управление Sargan 3000 и огнём из его турели осуществлялось дистанционно, что делает этот бой уникальным за всю историю войны на море.

В результате российский морской безэкипажный катер был уничтожен, а украинский морской дрон полностью выполнил боевую задачу. Как отмечают в Военно-Морских Силах, операция прошла успешно благодаря слаженной работе разведки и флота.

Это первый задокументированный случай, когда в морском бою сошлись именно безэкипажные катера — поэтому событие называют первым в истории морским боем между безэкипажными катерами.