Украинцев, в частности жителей столицы, предупредили о резком ухудшении погодных условий.

Так, до утра завтрашнего дня, 11 декабря в Киеве и Киевской области властями объявлен повышенный уровень опасности из-за сильнейшего тумана.

"Во второй половине дня до конца суток 10 декабря, ночью и утром 11 декабря туман, видимость 200-500 метров", - говорится в предупреждении Украинского гидрометцентра.

Из-за этого возможны проблемы с движением транспорта на отдельных участках дорог.

Ранее сообщалось, что В Деснянском районе Киева прорвало трубу из-за чего машины "плыли" по дороге.

Потоп произошел в пятницу, 9 декабря, по улице Братиславской. На кадрах видно, что уровень воды достиг примерно 10 см, из-за чего движение машин было затруднено.

Перейти дорогу также пытались и пешеходы - воды было такое количество, что сделать это было почти невозможно.

На месте ЧП работали коммунальщики.

Напомним, украинцев предупредили об опасном природном явлении.

Также сообщалось, что платить за электроэнергию теперь можно меньше.

Кроме того, Politeka.net писала, что будет с мобильной связью в случае полного блэкаута.