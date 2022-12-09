В Деснянском районе Киева прорвало трубу из-за чего машины "плывут" по дороге.

Видео публикуют в местных Telegram-каналах.

Потоп произошел в пятницу, 9 декабря, по улице Братиславской. На кадрах видно, что уровень воды достиг примерно 10 см, из-за чего движение машин затруднено.

Перейти дорогу также пытаются и пешеходы - воды такое количество, что сделать это почти невозможно.

На месте ЧП уже работают коммунальщики, однако по состоянию на 14:00 воды все так же много.

Ранее сообщалсь, что в субботу-воскресенье в Киеве будет очень тепло, но с некоторыми нюансами - будет идти дожди и завывать сильный ветер.

"Предполагается до +8 градусов, но сырость и порывистый ветер будут отбирать пару комфортных градусов у погоды», - предупредила синоптикиня.

На выходные, 10-11 декабря, и в понедельник в большинстве областей Украины температура воздуха прыгнет до весенних отметок: +4+12 градусов.

Впрочем будут царить влажность и сильный ветер.

Напомним, украинцев предупредили об опасном природном явлении.

Также сообщалось, что платить за электроэнергию теперь можно меньше.

Кроме того, Politeka.net писала, что будет с мобильной связью в случае полного блэкаута.