Видео публикуют в местных Telegram-каналах.
Потоп произошел в пятницу, 9 декабря, по улице Братиславской. На кадрах видно, что уровень воды достиг примерно 10 см, из-за чего движение машин затруднено.
Перейти дорогу также пытаются и пешеходы - воды такое количество, что сделать это почти невозможно.
"Удалось выйти на идеолога": в Украине готовили госпереворот, новые подробности
В рф новый масштабный пожар, небо стало черным: "ВСУ ничего не нужно делать, просто подождать, и…"
Скандальная история с квартирой экс-жены Павлика завершилась, Репяхова выдала детали: "У меня есть документы, где указано..."
"Сделали невероятное": украинцы выгнали россиян из важной организации, вызвав у них истерику
"Уверенно можем сказать": в "Дизель шоу" честно ответили, куда делась актриса Яна Глущенко
На месте ЧП уже работают коммунальщики, однако по состоянию на 14:00 воды все так же много.
Ранее сообщалсь, что в субботу-воскресенье в Киеве будет очень тепло, но с некоторыми нюансами - будет идти дожди и завывать сильный ветер.
"Предполагается до +8 градусов, но сырость и порывистый ветер будут отбирать пару комфортных градусов у погоды», - предупредила синоптикиня.
На выходные, 10-11 декабря, и в понедельник в большинстве областей Украины температура воздуха прыгнет до весенних отметок: +4+12 градусов.
Впрочем будут царить влажность и сильный ветер.
Напомним, украинцев предупредили об опасном природном явлении.
Также сообщалось, что платить за электроэнергию теперь можно меньше.
Кроме того, Politeka.net писала, что будет с мобильной связью в случае полного блэкаута.