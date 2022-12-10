Депутаты Верховной Рады предлагают ввести осмотр военных, военнообязанных и резервистов.
Об этом говорится на карте законопроекта №8271.
Согласно законопроекту, военнообязанные и резервисты во время прохождения собрания, а также военные, по которым есть основания полагать, что они находятся в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения или под влиянием лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции, подлежат соответствующему обзору.
Отмечено, что осмотр должен проводиться должностным лицом, уполномоченным начальником органа управления Военной службы правопорядка в ВСУ или командиром (начальником) воинской части или правоохранительного органа спецназначения, с использованием специальных технических средств и тестов.
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В случае несогласия военного и резервиста на проведение досмотра уполномоченными лицами, он должен проводиться в учреждениях здравоохранения.
Составление выводов в заведении здравоохранения по результатам осмотра производится в присутствии уполномоченного должностного лица.
При проведении осмотра уполномоченное должностное лицо применяет специальные технические средства видеозаписи, а в случае их отсутствия или невозможности применения осмотр производится в присутствии двух свидетелей. В случае применения специальных технических средств видеозаписи материалы обязательно приобщаются к протоколу об административном правонарушении.
Обзор, проведенный с нарушением требований настоящей статьи, считается недействительным.
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Кроме того, Politeka.net писала, что украинцев предупредили о новом подлом плане оккупантов.