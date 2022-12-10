Специалисты Meteoagent предупреждают, что эта магнитная буря может навредить здоровью.

Землю покроет третья декабрьская магнитная буря. Она продлится трое суток. Ожидается, что магнитная буря средней интенсивности начнется 15 декабря, а закончится всего 17 числа.

Магнитные бури могут вызвать такие симптомы: раздражительность, апатия, агрессия, депрессия. Также может быть повышенная утомляемость, тошнота и отсутствие аппетита.

Врачи советуют в дни магнитных бурь больше времени посвятить своему здоровью. Стоит больше времени проводить на свежем воздухе, снизить употребление кофе и крепких напитков, употреблять больше воды, сосредоточиться на отдыхе.

Ранее сообщалось, что 10 и 11 декабря синоптики объявили оранжевый уровень опасности, по данным Укргидрометцентра в горах возможен сход лавин.

Синоптики "Укргидрометцентра" предупредили украинцев, что в горах Карпат возможен сход лавин.

"10-11 декабря в связи с оттепелью, в высокогорье Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность",- говорится в предупреждении.

Кроме того, по данным синоптиков, в восточной части Закарпатской области ожидается умеренная опасность, желтый уровень.

Напомним, украинцев предупредили об опасном природном явлении.

Также сообщалось, что платить за электроэнергию теперь можно меньше.

Кроме того, Politeka.net писала, что будет с мобильной связью в случае полного блэкаута.