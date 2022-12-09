10 и 11 декабря синоптики объявили оранжевый уровень опасности, по данным Укргидрометцентра в горах возможен сход лавин.

Синоптики "Укргидрометцентра" предупредили украинцев, что в горах Карпат возможен сход лавин.

"10-11 декабря в связи с оттепелью, в высокогорье Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность",- говорится в предупреждении.

Кроме того, по данным синоптиков, в восточной части Закарпатской области ожидается умеренная опасность, желтый уровень.

Ранее сообщалсь, что в Киеве в пятницу местами небольшой мокрый снег, после обеда - без существенных осадков. Ночью -1-3 градуса, днем около нуля.

В субботу-воскресенье в Киеве будет очень тепло, но с некоторыми нюансами - будет идти дожди и завывать сильный ветер.

"Предполагается до +8 градусов, но сырость и порывистый ветер будут отбирать пару комфортных градусов у погоды», - предупредила синоптикиня.

На выходные, 10-11 декабря, и в понедельник в большинстве областей Украины температура воздуха прыгнет до весенних отметок: +4+12 градусов.

Впрочем будут царить влажность и сильный ветер.

Напомним, украинцев предупредили об опасном природном явлении.

Также сообщалось, что платить за электроэнергию теперь можно меньше.

Кроме того, Politeka.net писала, что будет с мобильной связью в случае полного блэкаута.