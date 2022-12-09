Так, Лукашенко пешком пришел на саммит Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в столице Киргизии Бишкеке и заявил о том, что его "мерседес" не завелся.
"Я не опоздал? Мерседесы слабые, не заводятся. Я пешком пришел", - заявил он на встрече с главой Кыргызстана.
Ранее сообщалось о скандале, когда путин посетил Крымский мост на немецком "Мерседесе".
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Германия, как известно, является страной НАТО, с которой у россии в последнее время напряженные отношения.
путин подвергся резкой критике среди россиян из-за того, что выбрал именно автомобиль немецкого производителя.
Напомним, послушник монастыря УПЦ МП не смог ответить на простой вопрос о россиянах, показательное видео.
Также сообщалось, на Львовщине фанатку путина вышвырнули из маршрутки, видео: "Москва была, есть и будет".
Кроме того, Politeka.net писала, что СБУ объявила подозрение ректору Почаевской семинарии УПЦ МП: что нашли во время обысков.