Четыре месяца назад в прифронтовой в Авдеевке уже не осталось ни одного уцелевшего здания. А из 25 тыс. жителей Авдеевки выехали 90%.

Глава Авдеевской военно-гражданской администрации Виталий Барабаш рассказал, кто остался в городе.

"Это люди разные по возрасту. К сожалению, в их числе есть и дети. Есть разные причины, почему они не уезжают. Кто-то из них уже выезжал и вернулся. Кто-то объясняет, мол, мы пережили 2014 и 2015 годы, то и сейчас переживем. Говорят, что некуда и не на какие деньги ехать. Жалуются, что их не понимают, что не будут выезжать, потому что здесь их земля, здесь похоронены родители, поэтому и они будут оставаться здесь… То есть какие бы мы аргументы ни применяли, они не хотят выезжать.

К сожалению, есть и такие, которых мы называем «ждунами» русского мира. Поверьте, мы не прекращаем попыток людей вывезти. Вот на днях двух гражданских вывезли, каждый день уговариваем выезжать", - говорит Барабаш.

По его словам, полномасштабная война сделала 90% авдеевцев проукраинскими.

Также сообщалось, что в Минобороны сделали важное заявление о дополнительной мобилизации в Украине.

Тем временем к новой волне мобилизации готовится Кремль – спасет ли это армию оккупантов.

Кроме того, Politeka.net писала, что украинцев предупредили о новом подлом плане оккупантов.