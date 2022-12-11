Четыре месяца назад в прифронтовой в Авдеевке уже не осталось ни одного уцелевшего здания. А из 25 тыс. жителей Авдеевки выехали 90%.
Глава Авдеевской военно-гражданской администрации Виталий Барабаш рассказал, кто остался в городе.
"Это люди разные по возрасту. К сожалению, в их числе есть и дети. Есть разные причины, почему они не уезжают. Кто-то из них уже выезжал и вернулся. Кто-то объясняет, мол, мы пережили 2014 и 2015 годы, то и сейчас переживем. Говорят, что некуда и не на какие деньги ехать. Жалуются, что их не понимают, что не будут выезжать, потому что здесь их земля, здесь похоронены родители, поэтому и они будут оставаться здесь… То есть какие бы мы аргументы ни применяли, они не хотят выезжать.
К сожалению, есть и такие, которых мы называем «ждунами» русского мира. Поверьте, мы не прекращаем попыток людей вывезти. Вот на днях двух гражданских вывезли, каждый день уговариваем выезжать", - говорит Барабаш.
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По его словам, полномасштабная война сделала 90% авдеевцев проукраинскими.
Также сообщалось, что в Минобороны сделали важное заявление о дополнительной мобилизации в Украине.
Тем временем к новой волне мобилизации готовится Кремль – спасет ли это армию оккупантов.
Кроме того, Politeka.net писала, что украинцев предупредили о новом подлом плане оккупантов.