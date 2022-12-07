Так, в эфире единого телемарафона Резников подчеркнул, что, по его мнению, эта петиция не совсем в пользу обороноспособности страны.
"На сегодняшний день Конституция говорит об обязанности каждого гражданина защищать свою землю. Вопрос уйти отдыхать, когда война еще не закончилась и победа впереди, мне кажется, это несколько странный подход", – подчеркнул Резников.
Министр также отметил, что в парламенте есть более конструктивный подход, а именно проект закона о возможности предоставления отпусков определенный период времени.
«О демобилизации – представьте себе, сегодня у нас под штыком около миллиона человек. Представьте, миллион отпустить, миллион набрать, а научить их, подготовить? Для меня это очень странно звучит, не понимаю авторов этой петиции", – эмоционально выразился министр.
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Напомним, 1 декабря парламент поддержал законопроект №8081, позволяющий военнослужащим Украины уходить в 10-дневный отпуск во время военного положения.
Пока бойцы личного состава ВСУ смогут получать часть ежегодного отпуска, а также отпуск по семейным обстоятельствам и других уважительных причин с сохранением заработной платы.
Также сообщалось, что в Минобороны сделали важное заявление о дополнительной мобилизации в Украине.
Тем временем к новой волне мобилизации готовится Кремль – спасет ли это армию оккупантов.
Кроме того, Politeka.net писала, что украинцев предупредили о новом подлом плане оккупантов.