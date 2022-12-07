Министр обороны Алексей Резников дал ответ на петицию по поводу демобилизации украинцев, прослуживших год после мобилизации.

Так, в эфире единого телемарафона Резников подчеркнул, что, по его мнению, эта петиция не совсем в пользу обороноспособности страны.

"На сегодняшний день Конституция говорит об обязанности каждого гражданина защищать свою землю. Вопрос уйти отдыхать, когда война еще не закончилась и победа впереди, мне кажется, это несколько странный подход", – подчеркнул Резников.

Министр также отметил, что в парламенте есть более конструктивный подход, а именно проект закона о возможности предоставления отпусков определенный период времени.

«О демобилизации – представьте себе, сегодня у нас под штыком около миллиона человек. Представьте, миллион отпустить, миллион набрать, а научить их, подготовить? Для меня это очень странно звучит, не понимаю авторов этой петиции", – эмоционально выразился министр.

Напомним, 1 декабря парламент поддержал законопроект №8081, позволяющий военнослужащим Украины уходить в 10-дневный отпуск во время военного положения.

Пока бойцы личного состава ВСУ смогут получать часть ежегодного отпуска, а также отпуск по семейным обстоятельствам и других уважительных причин с сохранением заработной платы.

Также сообщалось, что в Минобороны сделали важное заявление о дополнительной мобилизации в Украине.

Тем временем к новой волне мобилизации готовится Кремль – спасет ли это армию оккупантов.

Кроме того, Politeka.net писала, что украинцев предупредили о новом подлом плане оккупантов.